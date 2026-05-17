Babnet

بلدية المهدية تعلن عن انتداب 60 سباحا منقذا بموسم الاصطياف 2026

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 15:46
      
أعلنت بلدية المهدية، عن فتح باب الانتداب لـ 60 سباحاً منقذاً من الجنسين، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي لسنة 2026 والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة

تندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر بالصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ضمن المجهودات المحلية لتعزيز سلامة المصطافين وضمان ظروف آمنة لرواد الشواطئ خلال الذروة الصيفية بمدينة المهدية السياحية.


وتتم عملية الانتداب عن طريق التعاقد، حيث سيتمتّع السباحون المنقذون بمنحة شهرية خام قدرها 1000دينار طيلة فترة موسم الاصطياف


وحددت البلدية جملة من المعايير الواجب توفرها في المترشحين، وهي
• أن لا يقل عمر المترشح عن 18 سنة
• إتقان مهارات السباحة والتمتع باللياقة البدنية الضرورية (تثبت بشهادة طبية)
• النجاح في الاختبارات البدنية والتطبيقية التي تشرف عليها مصالح الحماية المدنية

ودعت البلدية، الراغبين في الالتحاق بهذه الخطة إلى تقديم ملفاتهم مرفوقة بالوثائق التالية في أجل أقصاه يوم 31 ماي 2026، مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية أوعن طريق البريد

ويتضمن الملف مطلب باسم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية المهدية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية واحدة وشهادة طبية تثبت الكفاءة البدنية ورقم الحساب البنكي أوالبريدي المتكون
من 20 رقما
