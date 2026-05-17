يوم تحسيسي حول مرض الابطن يوم 23 ماي 2026 بكرنيش المرسى

تنظم الجمعية التونسية لمرض الابطن، يوما تحسيسيا حول "مرض الابطن"، يوم السبت 23 ماي الجاري، بشارع الحبيب بورقيبة بكرنيش المرسى من ولاية تونسويأتي تنظيم هذه المبادرة الانسانية في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض الابطن الموافق ليوم 18 ماي من كل سنة لتوعية العموم بهذا المرض وأعراضه وكيفية التعايش معهويهدف هذا اليوم الى التواصل مع المرضى وعائلاتهم وتوجيه رسائل للمصنعين حول توفير منتجات خالية من الغلوتين الى جانب توعية المواطنين بخطورة هذا المرض الذي يصيب نحو 75 ألف إلى 100 ألف تونسيوكان رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي بن حريز ، قد دعا الجهات المسؤولة إلى التفعيل السريع للمنحة الشهرية المقدّرة ب 130 دينار المخصّصة لمرضى الأبطن المسجلين في منظومة الأمان الإجتماعي.معتبرا أن ذلك يعد خطوة الى الامام للاعتراف بحقوق مرضى الأبطن و عائلاتهم ومساعدتهم على مجابهة مصاريف اقتناء المواد الغذائية الخالية من مادة الغلوتين باهضة الثمن.وتعمل الجمعية التونسية مرض الابطن (Association Tunisienne de la Maladie Cœliaque) التي تأسست سنة 2003 من خلال تنيظم عديد الفعاليات على التوعية بالمرض والتعريف بأعراضه الشائعة مع تسليط الضوء على أبرز العقبات التي تواجه المصابين في تونس (الذين يقدر عددهم بين 75 و 100 ألف مصاب)، وعلى رأسها غلاء أسعار المواد الغذائية الخالية من الغلوتين وصعوبة توفرها الى جانب مناقشة برامج المساعدة الموجهة للعائلات المعوزة وتوفير العيادات الطبية وتيسير سبل التعايش الصحي مع هذا المرض عبر نظام غذائي خالٍ تماماً من الغلوتين.مرض الأبطن​ المعروف بمرض "السيلياك" هو مرض وراثي يتسبب في حساسية دائمة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في العديد من الأطعمة الشائعة التي تحتوي على أحد أو أكثر من الحبوب القمح و الشعير والجاودار، ويتمثل العلاج الوحيد لمرض الأبطن في الإلتزام بحمية خالية تماما من مادة الجلوتين و إلى مدى الحياة. وتتمثل أعراض المرض بالخصوص في الإصابة بإسهال مزمن أو إمساك و آلام وغازات في البطن وغثيان و تقيء وفي إرهاق و فقدان الوزن و فقر وفي آلام في المفاصل وهشاشة العظام، وتأخر النمو الطبيعي لدى الأطفال.يشار ، الى أن اليوم العالمي لمرض الأبطن هو مناسبة عالمية أُقرت للتوعية بهذا الاضطراب المناعي الوراثي الذي يُصيب الأمعاء الدقيقة نتيجة تناول بروتين "الغلوتين" الموجود في القمح والشعير والشوفان.