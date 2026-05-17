Babnet

"المهدية مهد الحضارات"..مشروع يقرب الشباب من تاريخه عبر الرقص والمسرح والغناء (رئيسة المشروع)

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 21:19
      
أحييت الجمعية التونسية المتوسطية للثقافة والتربية بالمهدية، مساء السبت، النسخة الثانية من مشروع "المهدية مهد الحضارات" وفق مقاربة جديدة ترمي إلى تقريب فئة الشباب من تراثها وتاريخها عبر الفعل الثقافي.

وفي هذا السياق قالت رئيسة الجمعية نجوى بن زينب، اليوم الأحد في تصريح لـ"وات"، أن نحو 40 شاب وشابة شاركوا في عرض ليلي جمع الرقص والمسرح والغناء ليروي حكايات المجتمعات التي عمرت جهة المهدية عبر التاريخ.


وأوضحت بن زينب أن العرض انطلق من أمام الجامع الكبير بالمهدية لينتقل إلى قاعة الاجتماعات ببلدية المكان أين استمتع الجمهور بقصص غنائية تستحضر عصر الرومان والفنيقيين والعثمانيين والفاطميين تؤصلها الأزياء التي نسجت خصيصا للعرض.
وأضافت المتحدثة أن التحضيرات امتدت لأكثر من أربعة اشهلا متواصلة رافقها مؤطرون مختصون في مجالات التاريخ والرقص والغناء والمسرح واشتغل الشباب المشارك على تناسق الحركة والأداء والتصرف في ركح العرض ودقة الرسالة الموجهة.

وشددت، في السياق ذاته، على أن المجال الثقافي والفني مثل "وسيطا قريبا من قلوب الشباب الذي يعشق الحياة ويلخصها في متعة الرقص والنشاط الترفيهي" لرتق الهوة بينه وبين تاريخه وتراثه الغني.
وبينت بن زينب أن مشروع "المهدية مهد الحضارات" يعزز، زيادة على ما تقدم، شعور الشباب بالإنتماء والمواطنة وأصالته من خلال تثمين المكان والتنوع الحضاري الذي عاشته عاصمة الفاطميين عبر قرون.
جمر
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
