Babnet   Latest update 13:41 Tunis

تونس تشارك في معرض " حلال اكسبو 2026" والقمة العالمية للحلال في نوفمبر القادم باسطنبول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a06ec93143d18.50194555_jfnkomhqpigle.jpg>
Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 13:19
      
وجّهت غرفة التجارة والصناعة بتونس دعوة إلى المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة لمعرض "حلال إكسبو 2026" والقمة العالمية الثانية عشرة للحلال، التي ستستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 نوفمبر 2026.

ويُعد هذا الحدث الاقتصادي الأبرز عالمياً في قطاع "الحلال"، حيث يمثل منصة دولية تجمع آلاف المهنيين، بمن في ذلك العارضين، والمستثمرين، والمشترين الدوليين، وصناع القرار من مختلف القارات، مما يوفر فرصاً هامة للشركات التونسية الراغبة في توسيع نطاق أنشطتها على الصعيد الدولي.


وتهدف المشاركة التونسية في هذه التظاهرة إلى تعريف الأسواق العالمية بجودة المنتجات الوطنية، والبحث عن شركاء جدد في سوق تشهد نمواً متسارعاً لا يقتصر فقط على المنتجات الغذائية، بل يشمل أيضاً قطاعات التجميل، والأدوية، والخدمات المالية، والسياحة البديلة.


كما يمثل المعرض فرصة استراتيجية للمؤسسات التونسية لاستكشاف أحدث التوجهات والمعايير الفنية المرتبطة بشهادات المطابقة "حلال"، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية التي تولي اهتماماً متزايداً بهذا الصنف من المنتجات.

ودعت الغرفة، المؤسسات المهتمة بالاطلاع على تفاصيل المشاركة وشروطها من خلال زيارة موقعها الرسمي أو تحميل كراس الشروط والبرنامج عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة على أهمية هذه المحطة في دفع عجلة التصدير ودعم تموقع المنتوج التونسي في سلاسل القيمة العالمية.
