تظاهرة علمية بعنوان " الطبيعة والصحة ...فهم وحماية الانظمة البيئية " يوم 23 ماي 2026 بمدينة العلوم بتونس العاصمة
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، تظاهرة علمية بعنوان " الطبيعة والصحة...فهم وحماية الأنظمة البيئية " يوم السبت 23 ماي الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي
ويأتي هذا الحدث في اطار شراكة استراتيجية مع معهد البحث من أجل التنمية (IRD) وعدد من الفاعلين الرئيسيين في المجتمع المدني لحماية التراث الطبيعي وجعله في صدارة رهانات الصحة العمومية والأولويات الوطنية
ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة لتسليط الضوء على العلاقة بين تدهور الأنظمة البيئية والمخاطر الصحية وكيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي من أجل صحة الجميع
وتهدف هذه التظاهرة العلمية الى تثمين دور الباحثات والخبراء التونسيين في مجال المحافظة على البيئة واكتشاف مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية والحضرية في تونس
وسيشهد هذا الحدث العلمي مشاركة ثلة من الطلبة والاطارات التربوية والباحثين لمناقشة موضوع التنوع البيولوجي والصحة الشاملة والقدرة على الصمود
ويتضمن البرنامج عرض فيلم وثائقي وورشة تفاعلية حول "جدارية المناخ "
يحتفل العالم بـ اليوم الدولي للتنوع البيولوجي في 22 ماي هذه السنة تحت شعار " العمل محلياً لتحقيق تأثير عالمي" Acting locally for global impact لزيادة الوعي بأهمية الكائنات الحية والنظم البيئية.
ويؤكد شعار 2026 على أن حماية الطبيعة تبدأ من المبادرات المحلية.
