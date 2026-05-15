Babnet

"سي إن إن" تكشف احتياطات أمنية اتخذها الوفد الأمريكي قبل ذهابه إلى الصين لتفادي "مخاطر سيبرانية"

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 15:12
      
كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادرها أن أفراد الوفد المصاحب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين وُجِّهت إليهم تحذيرات من مخاطر سيبرانية قبل الرحلة.

وذكرت المصادر أن أعضاء الوفد، بمن فيهم عناصر من جهاز الخدمة السرية، زُوِّدوا بهواتف وأجهزة مؤقتة بأرقام جديدة، وحُذِّروا من إمكانية اختراق أجهزتهم أثناء وجودهم في الصين، فيما ترك معظم المسؤولين أجهزتهم الشخصية إما في منازلهم، أو أغلقوها ووضعوها في حقائب محكمة الإغلاق على متن الطائرات الحكومية في المطار.



وأفاد عدد من المسؤولين بأنهم أنشأوا حسابات جديدة لتطبيقات مشفرة خالية من البيانات الشخصية وسجل المحادثات، وذلك للتواصل أثناء وجودهم في الصين.


وقال مسؤول أمريكي إنهم تلقوا إحاطة بضرورة افتراض أن أي اتصالات في الصين قد تكون عرضة للاختراق.

وتوفر معظم الشركات الأمريكية الكبرى أجهزة "نظيفة" للمديرين التنفيذيين المسافرين إلى الصين، ويصاحب ترامب خلال تلك الزيارة وفد من كبار قادة الأعمال الأمريكيين.

واستخدام هذه الأجهزة قد يجعل أي اتصال روتيني أمرا صعبا بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين أثناء سفرهم.

ماذا فعل الوفد الأمريكي بالأغراض التي قدمت لهم في الصين؟

كشفت مراسلة صحيفة "نيويورك بوست" إميلي جودين عما فعله أعضاء الوفد الأمريكي بالأغراض التي منحت لهم في الصين.

وقالت المراسلة إن الطاقم الأمريكي لم يصطحب معه على متن الطائرة أيا من الأغراض التي قدمت لهم في بكين، حيث ألقوا في حاوية القمامة عند أسفل سلم الطائرة بطاقات الاعتماد، والهواتف ذات الاستخدام الواحد المخصصة لموظفي البيت الأبيض، والشارات التي وزعها المسؤولون الصينيون على أعضاء الوفد.

كما أفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستخدم هاتفه الشخصي خلال زيارته للصين، ومن المرجح أن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر من واشنطن.

وختم ترامب زيارته اليوم بتوجيه دعوة ضمنية لشي لزيارة واشنطن في سبتمبر المقبل، متعهدا بأن يقابل بالمثل من حيث الضيافة والاهتمام، ومعربا عن أمله في أن يغادر الرئيس الصيني واشنطن "منبهرا جدا، كما أنا منبهر جدا بالصين".
