بن عروس: يوم تحسيسي توعوي حول التربية الإنجابية والتوقّي من الأمراض المعدية بالمدرسة الابتدائية بشالة

نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببن عروس اليوم الجمعة بالمدرسة الابتدائية بشالة من معتمدية بومهل البساتين بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري ونادي الأطفال المتنقل والمندوبية الجهوية للتربية بالجهة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، يوم تحسيسيا توعويا حول التربية الإنجابية والتوقي من الأمراض المعدية تضمن ورشات مختلفة وانشطة بيداغوجية وعيادات وحلقات تثقيفية امّنتها مجموعة من الإطارات المختصة.وبينت المساعدة البيداغوجية لقطاع نوادي الأطفال ببن عروس لمياء داود في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذا اليوم التحسيسي المفتوح يمزج بين التنشيط التربوي الموجه لتلاميذ المدرسة والعيادات الصحية والحلقات التثقيفية والتوعوية للأولياء في التربية الإنجابية والوالدية.وتابعت داود ان الهدف من تنظيم هذا اليوم هو العمل على تكريس خدمات القرب من خلال تأمين خدمات مرافقة واحاطة وتنشيط تربوي وبيداغوجي، موجه للمناطق التي لا تتوفر فيها نوادي أطفال او مرافق إدارية مشابهة والقرب اكثر من العائلات وتقديم الإحاطة للأسر القريبة من المدرسة.واعتبر مدير المدرسة الابتدائية شالة ببومهل عادل البوغانمي ان أهمية اليوم التحسيسي بالفضاء المدرسي تأتي من قيمة الأنشطة والورشات الموجهة سواء للأطفال المتمدرسين او بالنسبة لاوليائهم الحاضرين في هذا الفضاء، وهي مناسبة للعمل على اكثر من مستوى لتحقيق جملة من الأهداف في فضاء تربوي مفتوح على تقديم الإضافة التربوية والمعرفية والسلوكية وزيادة الوعي بمفاهيم وأدوات تساعد على التربية السليمة وهو ما يبنى جسورا من التواصل البناء بين المدرسة والاسرة وباقي الهياكل المختصة والحواضن الاجتماعية .وتضمن اليوم التحسيسي مجموعة من الورشات توزعت بين كيفية صناعة الأقنعة وبين الرسم والتلوين وصنع الدمى وانشطة خارجية في الألعاب الحركية وحلقات تثقيفية في التربية الوالدية.