الإمارات ترفض اتهامات إيران

يوم الخميس، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دولة الإمارات بالتورط المباشر في العمل العسكري ضد طهران. وقال الوزير إنه عندما بدأ العدوان الأمريكي والإسرائيلي، "امتنعت الإمارات عن إدانته، بل وسمحت باستخدام أراضيها لقصف" الأراضي الإيرانية.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإمارتية أن الوزير المرر أكد أن "الإمارات العربية المتحدة ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات من الجانب الإيراني".وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن بلاده ترفض أي تهديدات أو محاولات للتأثير على سياستها السيادية. وأضاف: "تحتفظ دولة الإمارات بحقها السيادي في اتخاذ تدابير دبلوماسية وقانونية وعسكرية لمواجهة أي تهديدات أو ادعاءات أو أعمال عدائية".في 28 فيفري، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران. وأعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أفريل، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا على الموانئ الإيرانية، وأعلنت إيران قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.