نجمة "إكس فاكتور" تدهس مؤثرة شهيرة وتنهي حياتها

لا تزال قضية خبيرة التجميل والمؤثرة الشهيرة كلوديا غلام تشغل مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاتها متأثرة بجراحها بعد تعرضها لدهس متعمد من نجمة سابقة في برنامج "إكس فاكتور"، إثر مشاجرة عنيفة وقعت أمام ملهى ليلي في لندن.وأفادت السلطات البريطانية بأن الضحية، واسمها الحقيقي كلوديا زاكريفسكا (32 عاما)، كانت قد دخلت في صدام عنيف ومشاجرة قاسية مع النجمة غابرييل كارينغتون في الساعات الأولى من صباح يوم 19 نيسان الجاري، في حي سوهو في العاصمة لندن، وهذا ما دفعها الى الانتقام ودهس الضحية.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كاميرات المراقبة للشجار، تظهر فيه كارينغتون وهي تقود سيارتها من طراز مرسيدس سوداء، قبل أن تندفع بأقصى سرعتها نحو كلوديا، ومن ثم عادت بالسيارة إلى الخلف، لتظهر الضحية ملقاة على الرصيف فاقدة للوعي تماماً، ونقلت بعدها الى المستشفى وبعد صراع مع الموت دام أسبوعا كاملا، أعلنت شرطة متروبوليتان رسمياً وفاة زاكريفسكا يوم السبت.وأفادت المعلومات بأن المتهمة لم تتسبب بالقتل المتعمد لكلوديا فقط، بل صدمت كارينغتون خلال اندفاعها رجلا يبلغ من العمر 58 عاماً، أُصيب بجروح خطيرة، بالإضافة إلى سيدة أخرى في الثلاثينيات من عمرها، أصيبت بجروح طفيفة.