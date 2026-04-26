Babnet   Latest update 07:39 Tunis

نجمة "إكس فاكتور" تدهس مؤثرة شهيرة وتنهي حياتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69eef2b18e4b25.26420095_kephonjlfqimg.jpg>
كلوديا غلام (على اليمين)، غابرييل كارينغتون (على اليسار) / Instagram
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 20:19 قراءة: 0 د, 53 ث
      
لا تزال قضية خبيرة التجميل والمؤثرة الشهيرة كلوديا غلام تشغل مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاتها متأثرة بجراحها بعد تعرضها لدهس متعمد من نجمة سابقة في برنامج "إكس فاكتور"، إثر مشاجرة عنيفة وقعت أمام ملهى ليلي في لندن.

وأفادت السلطات البريطانية بأن الضحية، واسمها الحقيقي كلوديا زاكريفسكا (32 عاما)، كانت قد دخلت في صدام عنيف ومشاجرة قاسية مع النجمة غابرييل كارينغتون في الساعات الأولى من صباح يوم 19 نيسان الجاري، في حي سوهو في العاصمة لندن، وهذا ما دفعها الى الانتقام ودهس الضحية.


وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كاميرات المراقبة للشجار، تظهر فيه كارينغتون وهي تقود سيارتها من طراز مرسيدس سوداء، قبل أن تندفع بأقصى سرعتها نحو كلوديا، ومن ثم عادت بالسيارة إلى الخلف، لتظهر الضحية ملقاة على الرصيف فاقدة للوعي تماماً، ونقلت بعدها الى المستشفى وبعد صراع مع الموت دام أسبوعا كاملا، أعلنت شرطة متروبوليتان رسمياً وفاة زاكريفسكا يوم السبت.


وأفادت المعلومات بأن المتهمة لم تتسبب بالقتل المتعمد لكلوديا فقط، بل صدمت كارينغتون خلال اندفاعها رجلا يبلغ من العمر 58 عاماً، أُصيب بجروح خطيرة، بالإضافة إلى سيدة أخرى في الثلاثينيات من عمرها، أصيبت بجروح طفيفة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328162

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet28°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
27°-15
28°-15
31°-16
26°-17
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>