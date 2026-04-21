ترقب لمفاوضات إسلام آباد وطهران تحذر من عواقب احتجاز "توسكا"

في اليوم الـ14 للهدنة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أمله في أن تبرم طهران اتفاقا عادلا، محذرا -في الوقت ذاته- من أن امتناع إيران عن التفاوض سيعرّضها لـ"مشكلات غير مسبوقة"، في حين نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن فريق التفاوض الإيراني حصل ليلة الاثنين على الضوء الأخضر من المرشد الأعلى للدخول في المباحثات.

وفي تصريحات لبرنامج "The John Fredericks Show"، قال الرئيس الأمريكي: "أنجزنا عملا رائعا، وسنتمكن من حسم ملف إيران، وسيكون الجميع سعداء".


وفي السياق، قال مصدر مطلع لموقع أكسيوس إن جيه دي فانس -نائب الرئيس الأمريكي- يتوجه إلى إسلام آباد بحلول صباح اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يماطلون وسط ضغوط من الحرس الثوري على المفاوضين لتبني موقف أكثر صرامة".


في المقابل، وفي آخر تصريحات رسمية صادرة عن طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -أمس الاثنين- إن طهران لا تملك حاليا أي خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن.

كما حذرت إيران، الثلاثاء، من "العواقب الوخيمة" لاحتجاز القوات الأمريكية السفينة "توسكا" وطالبت بضرورة الإفراج عن السفينة وطاقمها، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية "قرصنة بحرية وعمل إرهابي وانتهاك لوقف إطلاق النار".

ومن المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء هدنة استمرت أسبوعين بين إيران وأمريكا، وأُعلنت في الثامن من أفريل/نيسان الجاري.
الجزيرة
