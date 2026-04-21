ترامب يواصل الضغط على إيران... والبيت الأبيض يؤكّد: نحن قريبون من إبرام صفقة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران ستتفاوض أو تواجه مشكلات "لا سابق لها"، فيما أكد البيت الأبيض الاقتراب من إبرام صفقة جيدة مع إيران.وقال ترامب خلال مشاركته في برنامج "The John Fredericks Show" إن إيران ستضطر إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض، محذرا: "إذا لم يفعلوا ذلك فستواجه إيران مشكلات لا سابق لها".وأعرب ترامب عن أمله في أن تبرم إيران "اتفاقا عادلا"، وأن يجري إعادة بناء البلاد من جديد، معتبرا أن "العمل الذي أنجزناه رائعا، وسنتمكن من حسم ملف إيران، وسيكون الجميع سعداء".من جهته، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة جيدة مع إيران"، واعتبر أن العملية العسكرية والدبلوماسية الجارية ضد طهران، بجانب "براعة" ترامب في التفاوض، هي السبب الرئيسي لاقتراب واشنطن من الصفقة التي تطمح إليها.ويلف الغموض حتى الآن، مصير محادثات طهران وواشنطن مع قرب انتهاء وقف إطلاق النار.وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تدرس بإيجابية حضور محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، بعد جهود إسلام آباد لإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو عقبة أساسية أمام عودة إيران لجهود السلام. هذا مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار (منذ 7 أفريل، ينتهي 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، أي 3:30 صباحًا الخميس بتوقيت إيران).فإيران، لم تحسم قرارها بعد، وقال وزير الخارجية عباس عراقجي يرى أن الانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار عقبة رئيسية.وأبلغ عراقجي نظيره الباكستاني إسحق دار في اتصال هاتفي بأنه على الرغم من أن إيران تأخذ جميع جوانب المسألة في الاعتبار، فإنها لم تحسم بعد الخطوات التي ستتخذها لاحقا.واتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الاثنين عبر منصة إكس بزيادة الضغط على طهران من خلال الحصار وانتهاكات وقف إطلاق النار، قائلا إن إيران ترفض التفاوض تحت التهديد.ومن المقرر أن ينتهي خلال الأسبوع الجاري أمد وقف إطلاق النار ​الذي يستمر أسبوعين في صراع أودى بحياة الآلاف وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق الطاقة.وبدا أن الخطر يحيق بوقف إطلاق النار بعد أن قالت واشنطن إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت خرق ​الحصار المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية التي توعدت بالرد على ذلك.وفي محادثات إسلام اباد، يأمل ترامب في التوصل إلى اتفاق قد يساعد في تجنب مزيد من الارتفاع ⁠في أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم بشدة.وتأمل إيران في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب ويتيح تخفيفا للأعباء المالية الناجمة عن العقوبات المفروضة عليها منذ فترة ​طويلة ويوفر لها بعض المرونة في برنامجها النووي.في غضون ذلك، تستعد باكستان، التي تؤدي دور الوسيط الرئيسي، للمحادثات على الرغم من الضبابية ​المحيطة بما إذا كانت ستمضي قدما.وقال مسؤول حكومي وآخر أمني إن نحو 20 ألفا من أفراد الأمن انتشروا في أنحاء العاصمة، في انتظار الجولة الجديدة من المحادثات.