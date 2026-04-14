. 15 سفينة أمريكية تحاصر الموانئ الإيرانية والحرس الثوري يلوّح بمفاجآت

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 06:24
      
في اليوم السابع من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أنه تم نشر أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية لحصار إيران بحريا أمس الاثنين.

وفي المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيكشف عن إمكانات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استؤنفت الحرب على إيران، مؤكدا أنه سيكشف عن أساليب قتالية لن يمتلك العدو قدرة كبيرة على مواجهتها.


سياسيا، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن مسؤولين أمريكيين يبحثون عقد اجتماع ثانٍ مباشر مع الإيرانيين قبل انتهاء وقف إطلاق النار، في حين أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن التواصل بين واشنطن وطهران ما زال مستمرا في إطار المفاوضات التي أُعلن تعثُّرها الأحد الماضي، متحدثا عن تقدم في مساعي التوصل إلى اتفاق.


وفي جبهة لبنان، قُتل 34 شخصا وأصيب 174 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على البلدات الجنوبية.

وفي المقابل، كثف حزب الله هجماته بالصواريخ والمسيّرات على مناطق شمالي إسرائيل، وعلى تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
