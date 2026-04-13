دميترييف: أسعار النفط مرشحة لتجاوز 150 دولارًا للبرميل
توقع رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، لتتجاوز مستوى 150 دولارًا للبرميل.
وكتب ديميترييف في منشور على منصة “X” أن “أسعار النفط ستتجاوز قريبًا 150 دولارًا”، في إشارة إلى توقعات بتصاعد الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي آخر المعطيات المسجلة عند الساعة 19:09 بتوقيت غرينتش:
* بلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان 98.2 دولارًا للبرميل
* كما سجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ماي 97.6 دولارًا للبرميل
وفي وقت سابق من شهر أفريل، أفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن بيانات مجموعة بورصة لندن، أن أسعار النفط الفعلية سجلت مستويات قياسية جديدة، مع اقترابها من حاجز 150 دولارًا للبرميل.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة، وبالتالي دفع الأسعار نحو مستويات قياسية جديدة.
Oil prices will soon converge to the $150+ level. https://t.co/jnBhkHwxT8— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 13, 2026
