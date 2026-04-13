Oil prices will soon converge to the $150+ level. https://t.co/jnBhkHwxT8 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 13, 2026

توقع رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، لتتجاوز مستوىوكتب ديميترييف في منشور على منصة “X” أن، في إشارة إلى توقعات بتصاعد الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.وفي آخر المعطيات المسجلة عند الساعة 19:09 بتوقيت غرينتش:* بلغ سعر العقود الآجلة لخامتسليم جوان* كما سجل خامتسليم مايوفي وقت سابق من شهر أفريل، أفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن بيانات مجموعة بورصة لندن، أن أسعار النفط الفعلية سجلت، مع اقترابها من حاجزوتأتي هذه التوقعات في ظلوتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة، وبالتالي دفع الأسعار نحو مستويات قياسية جديدة.