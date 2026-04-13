دميترييف: أسعار النفط مرشحة لتجاوز 150 دولارًا للبرميل

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 21:58
      
توقع رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف أن تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، لتتجاوز مستوى 150 دولارًا للبرميل.

وكتب ديميترييف في منشور على منصة “X” أن “أسعار النفط ستتجاوز قريبًا 150 دولارًا”، في إشارة إلى توقعات بتصاعد الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.





وفي آخر المعطيات المسجلة عند الساعة 19:09 بتوقيت غرينتش:

* بلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان 98.2 دولارًا للبرميل
* كما سجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ماي 97.6 دولارًا للبرميل


وفي وقت سابق من شهر أفريل، أفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن بيانات مجموعة بورصة لندن، أن أسعار النفط الفعلية سجلت مستويات قياسية جديدة، مع اقترابها من حاجز 150 دولارًا للبرميل.


وتأتي هذه التوقعات في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الطاقة، وبالتالي دفع الأسعار نحو مستويات قياسية جديدة.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
