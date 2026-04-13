ميلوني: تصريحات ترامب عن البابا ليو الرابع عشر غير مقبولة

وأشارت ميلوني في بيان نشرته الحكومة الإيطالية يوم الاثنين إلى أن "بابا الفاتيكان يعتبر راعي الكنيسة الكاثوليكية، ومن الطبيعي أن يدعو إلى السلام ويدين الحرب بشتى أشكالها".وأضافت أن مثل هذا الموقف تم التعبير عنه في البيان الصادر عن الحكومة الإيطالية عشية توجه البابا ليو الرابع عشر بزيارة إلى إفريقيا.وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم بابا الفاتيكان مساء الأحد في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، قائلا إنه "لا يريد بابا ينتقد رئيس الولايات المتحدة".وجاء ذلك ردا على انتقادات بابا الفاتيكان للسياسات الأمريكية، وخصوصا الحرب ضد إيران وتهديدات ترامب للحضارة الإيرانية.