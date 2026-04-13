حفل عمرو دياب المرتقب يثير موجة جدل وسخرية واسعة في مصر

تفاصيل أسعار التذاكر



تفاعل واسع على مواقع التواصل



حفل مرتقب رغم الجدل



أثار الإعلان عن أسعار تذاكر حفل الفنان المصريالمرتقب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة موجة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت الشركة المنظمة لحفلعن أسعار التذاكر للحفل الذي سيقام في الأول من ماي تحت شعارداخل حرم الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث تصل الأسعار إلىويُعد هذا الحفل من بين الحفلات النادرة التي يحييها الفنان في، حيث تتراوح الأسعار بينللفئات العادية وللفئات الفاخرة.أعلنت الشركة المنظمة عن الفئات التالية:(حوالي(حوالي(حوالي(حوالي(حوالي(حواليوأثارت هذه الأسعار، خاصة الفئات العليا، موجة من الجدل بين الجمهور، حيث اعتبر البعض أنها تعكس، فيما سخر آخرون من الأرقام، معتبرين أنهافي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.وانتشرت عشرات التعليقات الساخرة، من بينها:“مليون جنيه عشان أشوف عمرو دياب.. ولا أسمعه من الموبايل ببلاش؟”و“الحكاية دي هتكون حكاية غالية أوي”.ويُعدأحد أبرز نجوم البوب في العالم العربي، ويتمتع بشعبية واسعة منذ عقود، وغالبًا ما تثير حفلاته الكبرى نقاشًا حول الأسعار، خاصة مع التوجه نحو تقديمويأتي هذا الحفل ضمن عودة الفنان لإحياء الحفلات داخل مصر بعد سلسلة من العروض الخارجية، وسط توقعات بإقبال كبير رغم الجدل القائم.وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الفنان أو فريقه، في حين أكدت الشركة المنظمة أن الأسعار