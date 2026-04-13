حفل عمرو دياب المرتقب يثير موجة جدل وسخرية واسعة في مصر
أثار الإعلان عن أسعار تذاكر حفل الفنان المصري عمرو دياب المرتقب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة موجة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الشركة المنظمة لحفل “الهضبة” عن أسعار التذاكر للحفل الذي سيقام في الأول من ماي تحت شعار “الحكاية” داخل حرم الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث تصل الأسعار إلى مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي).
ويُعد هذا الحفل من بين الحفلات النادرة التي يحييها الفنان في مكان مغلق ومحدود السعة، حيث تتراوح الأسعار بين 1000 جنيه (حوالي 20 دولارًا) للفئات العادية ومليون جنيه (حوالي 20 ألف دولار) للفئات الفاخرة.
تفاصيل أسعار التذاكرأعلنت الشركة المنظمة عن الفئات التالية:
* 1000 جنيه (حوالي 20 دولارًا)
* 2150 جنيهًا (حوالي 43 دولارًا)
* 6000 جنيه (حوالي 120 دولارًا)
* 7500 جنيه (حوالي 150 دولارًا)
* 175 ألف جنيه (لـ10 أشخاص) (حوالي 3500 دولار)
* مليون جنيه (لـ15 شخصًا) (حوالي 20 ألف دولار)
تفاعل واسع على مواقع التواصلوأثارت هذه الأسعار، خاصة الفئات العليا، موجة من الجدل بين الجمهور، حيث اعتبر البعض أنها تعكس طابعًا استثنائيًا وتجربة فاخرة، فيما سخر آخرون من الأرقام، معتبرين أنها بعيدة عن القدرة الشرائية لغالبية الجمهور في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وانتشرت عشرات التعليقات الساخرة، من بينها:
“مليون جنيه عشان أشوف عمرو دياب.. ولا أسمعه من الموبايل ببلاش؟”
و“الحكاية دي هتكون حكاية غالية أوي”.
حفل مرتقب رغم الجدلويُعد عمرو دياب أحد أبرز نجوم البوب في العالم العربي، ويتمتع بشعبية واسعة منذ عقود، وغالبًا ما تثير حفلاته الكبرى نقاشًا حول الأسعار، خاصة مع التوجه نحو تقديم تجارب ترفيهية فاخرة.
ويأتي هذا الحفل ضمن عودة الفنان لإحياء الحفلات داخل مصر بعد سلسلة من العروض الخارجية، وسط توقعات بإقبال كبير رغم الجدل القائم.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الفنان أو فريقه، في حين أكدت الشركة المنظمة أن الأسعار موجهة لتناسب فئات مختلفة من الجمهور.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327389