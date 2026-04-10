طهران: الخطة الإيرانية ذات 10 نقاط أساس التفاوض مع واشنطن

Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 13:38
      
أكدت إيران أن أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة يستند إلى الخطة الإيرانية المكونة من عشر نقاط، مشددة على رفضها لأي هدنة قد تتيح للطرف المقابل إعادة ترتيب قدراته العسكرية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، خلال اجتماع مع سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية في طهران، إن “الاتفاق تم على أن تكون الخطة الإيرانية أساسًا للمفاوضات”.


رفض هدنة دون ضمانات

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تدعم مبدأ الدبلوماسية والحوار، لكنها ترفض أي مفاوضات تقوم على “معلومات مضللة” أو تُستخدم كغطاء لتهيئة عمل عسكري جديد.


وأوضح أن طهران لا تقبل بهدنة “تمكن الطرف المعتدي من إعادة تسليح نفسه والقيام باعتداء جديد”، مؤكدًا أن هذا السيناريو “لن يتكرر دون تقديم ضمانات واضحة”.

انتقادات للعمليات العسكرية الأمريكية

وفي سياق متصل، وصف تخت روانجي ما اعتبره “عدوانًا عسكريًا أمريكيًا” بأنه غير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، مشيرًا إلى أنه وقع تزامنًا مع مسار تفاوضي، وهو ما اعتبره تقويضًا للجهود الدبلوماسية.

رسائل إلى دول الجوار

كما شدد المسؤول الإيراني على أن سياسة بلاده تقوم على حسن الجوار، موضحًا أن العمليات التي تنفذها إيران تُصنف ضمن “الدفاع عن النفس”، وتستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، وليس دول المنطقة.

وأكد أن طهران تسعى إلى علاقات مستقرة مع محيطها الإقليمي، مع تمسكها بحقها في الرد على أي تهديدات.
