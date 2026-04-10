إسلام آباد تشدد الإجراءات الأمنية تمهيدا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية

شددت باكستان الإجراءات الأمنية في إسلام آباد التي ستستضيف المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول وقف الحرب، وتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز.وظهرت باكستان على مدار الشهور الأخيرة كوسيط رئيسي بين طهران وواشنطن، حيث لعبت دورا محوريا في التوسط لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، لمدة أسبوعين.وقالت مصادر أمنية باكستانية إن المحادثات في إسلام أباد من المتوقع أن تبدأ اليوم الجمعة بمناقشات أولية بين المتخصصين قبل الاجتماع الرئيسي غدا السبت. وقد تمتد المفاوضات حتى بعد غد الأحد، إذا لزم الأمر.وجرى تكليف ما يصل إلى عشرة آلاف فرد أمن بحماية المحادثات إلى جانب الاستخبارات.وجرى إعلان عطلة محلية لتقليل حركة السكان بينما جرى تطويق "المنطقة الحمراء" الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة وهي منطقة تضم المباني الحكومية الرئيسية والسفارات الأجنبية.ومن المتوقع أن تجرى المحادثات في فندق في المنطقة الحمراء كما خففت الحكومة الباكستانية القيود المفروضة على التأشيرة فيما بدأت الوفود والصحفيون الوصول إلى إسلام آباد.وكتب وزير الخارجية إسحاق دار عبر منصة إكس: "ترحب باكستان بجميع المندوبين وبينهم الصحفيون من الدول المشاركة الذي قدموا لتغطية مفاوضات إسلام آباد 2026".