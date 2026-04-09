الديوانة تشرع في تنفيذ مشروع للنظام الالكتروني المتكامل للمنشأ بالتعاون بينها وبين نظيرتها بكوريا الجنوبية

Publié le Jeudi 09 Avril 2026 - 21:33
      
أعلنت الديوانة التونسية عن الانطلاق في تنفيذ مشروع للنظام الالكتروني المتكامل للمنشأ بالتعاون بينها وبين نظيرتها بكوريا الجنوبية وذلك في إطار أنشطة التعاون الدولي، والدفع لمسار رقمنة الإجراءات بالديوانة التونسية .

وحسب بلاغ صادر عن الديوانة ليل الخميس، أعلن عن انطلاق المشروع أمس الاربعاء خلال حفل تم بمقرّ الإدارة العامة للديوانة أشرف عليه المدير العام للديوانة و سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس و المديرة العامة لقسم الاعلامية بالجمارك الكورية و الرئيس المدير العام للوكالة الكورية للتعاون في المجال الديواني "CUPIA" بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية كما حضر الحفل وفد من الجمارك الكورية وثلّة من الإطارات السامية بالإدارة العامة للديوانة.


و أكد  المدير العام للديوانة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة ، أهمية التعاون التونسي الكوري في المجال الديواني ولاسيما من خلال هذا المشروع الممول من الجانب الكوري والذي يهدف إلى رقمنة الإجراءات الديوانية ، علاوة على دعم الشفافية في المعاملات الإدارية مع المتعاملين الاقتصاديين عند تطبيق التعريفة التفاضلية في إطار الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف.


من جهته أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس حرص الجانب الكوري على إنجاح مشروع إرساء النظام الالكتروني المتكامل للمنشأ ومزيد التعاون مع الديوانة التونسية.
وأشار إلى أن برامج التعاون التونسية الكورية يكتسي أهمية ولاسيما في المجال الديواني من أجل دعم مسار رقمنة الإجراءات وخاصة بمقتضى مذكرة التفاهم الممضاة بين الادارتين في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة.
وحسب البلاغ ستمكّن هذه المنظومة المتعاملين الاقتصاديين ومصالح الديوانة من تحديد منشأ البضاعة بطريقة إلكترونية بالإعتماد على قواعد المنشأ الخاصة بكل إتفاقية مما سيساهم في التطبيق السليم لكل إتفاقية.
الخميس 09 أفريل 2026 | 21 شوال 1447
