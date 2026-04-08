مدفيديف: موافقة ترامب على مناقشة خطة النقاط العشر الإيرانية بحد ذاتها تعد نجاحا لطهران

وكتب مدفيديف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "تم تعليق النزاع الأمريكي الإيراني، وكما كان متوقعا، أعلن كل من الجانبين نصره".وتابع: "فمن المنتصر إذًا؟ أولا وقبل كل شيء هو المنطق السليم الذي اهتزت الثقة به بشدة إثر تلويح البيت الأبيض بتدمير الحضارة الإيرانية في يوم واحد".وأشار مدفيديف إلى أن موافقة ترامب على مناقشة خطة النقاط العشر الإيرانية بحد ذاتها تعد نجاحا لطهران، واستبعد أن توافق واشنطن عليها باعتبار ذلك أمرا مذلا لها وانتصارا حقيقيا لإيران، لما تتضمنه هذه الخطة من شروط مثل تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، واستمرار البرنامج النووي، وسيطرة طهران على مضيق هرمز.مع ذلك، يرى مدفيديف أن ذلك لا يعني بالضرورة عودة ترامب للقتال وأن هناك "خيارا وسطا"، مشيرا إلى أن "ترامب غير راغب وغير قادر على خوض حرب طويلة الأمد، ولن يدعمه الكونغرس، ما يستوجب الحفاظ على هدنة هشة، مع تظاهر الجميع بأن الأمور على ما يرام، لأن أي خطوة على هذا الصعيد تقود إلى مأزق".وتوقع مدفيديف أن تدخل إسرائيل على الخط، مشيرا إلى أنها "لا تقف إلى جانب الولايات المتحدة ولا تحتاج إلى وقف إطلاق النار، وأنها لم تحقق أهدافها، لذا "قد تقدم على خطوة حاسمة وتطيح ببساطة بكل القطع من رقعة الشطرنج، ما يجعل الوضع شديد الغموض".وختم مدفيديف بالإشارة إلى "الدول الأوروبية المعادية لروسيا"، التي اعتبر أنه "سيتعين عليها أن تعيش في تقشف شديد لفترة طويلة، ففي نهاية المطاف، لن يكون هناك نفط رخيص".