غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية متعددة القطاعات الى مالطا من 14 الى 17 جوان 2026

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 14:06
      
في اطار جهودها لتعزيز التجارة الدولية، تنظم، غرفة التجارة والصناعة للوسط، بالتعاون مع غرفة مالطا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مالطا، وذلك من 14 إلى 17 جوان 2026، بمنطقة فاليتا.

وتمثل هذه البعثة الاقتصادية فرصة هامة لتطوير مختلف الانشطة التجارية مع السوق المالطية واغتنام فرص الشراكة التي توفرها هذه السوق الأوروبية.


وتعتبر مالطا مركزا استراتيجيا هاما في البحر الأبيض المتوسط وعضوا في الاتحاد الأوروبي، مما يوفر بيئة مناسبة لتطوير الأعمال والوصول إلى السوق الأوروبية.


وسيتم خلال هذه البعثة تنظيم اجتماعات ثنائية بين الشركات التونسية ونظرائها المالطيين في فاليتا وزيارة عدد من الشركات والمؤسسات المالطية الى جانب عقد اجتماعات تواصل مع مسؤولين مالطيين.
