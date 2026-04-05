الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل

Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 06:08
      
في اليوم الـ37 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدف القصف الأمريكي الإسرائيلي محافظة أردبيل وكهكيلويه ما أوقع قتلى ومصابين بحسب محافظي المدينتين.

وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة من طراز أم كيو -9 في أجواء أصفهان وسط البلاد بمنظومة دفاع جوي حديثة.


في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق دفعة صاروخية باتجاه إسرائيل، فيما أفادت صحيفة هآرتس بسقوط صاروخ إيراني في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل، وسقوط صواريخ إيرانية باتجاه شمالي إسرائيل في مناطق مفتوحة.


في السياق ذاته نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري أن القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها جنوب غربي البلاد، وأضافت لن نعلن إن كان الطيار في قبضتنا أم لا.

وفي لبنان، أعلن حزب الله استهدافه جنودا إسرائيليين في عيناتا جنوبي لبنان ومستوطنة المالكية في الجليل، كما هاجم بالمسيّرات الانقضاضية ثكنة زرعيت، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على كفر حتى جنوبي لبنان.

وفي الكويت أفادت وزارة الكهرباء بتعرض محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاستهداف من مسيّرة إيرانية معادية، موضحة أن الاستهداف تسبب بخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة.
