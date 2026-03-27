طهران تحذر من "تطبيع الاغتيالات" ضد كبار قادتها كعراقجي وقاليباف

Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 06:44
      
وجهت إيران رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة محذرة من تهديدات باغتيال مسؤولين رفيعي المستوى لاسيما وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.
وجاء في رسالة إيران إلى الأمم المتحدة بشأن التهديد باغتيال رئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية :"أي سياسة تسعى إلى تطبيع اغتيال كبار المسؤولين الحكوميين مدانة".


وشددت على أن "السياسة المخططة مسبقًا لاغتيال كبار المسؤولين في دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة تُشكل انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة".


ولفتت إلى أن "مثل هذه السياسة والممارسة التخريبية والمسيئة تمثل إرهابًا حكوميًا، وتخلق سابقة خطيرة، وتعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأكدت الرسالة أن "المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تقع مباشرة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي".

وتتواصل هذه التهديدات بعد أسابيع من العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي اغتالت المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من القادة.
