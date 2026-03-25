وكالات -

متابعة -

إيران تنفي تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تدمير قدراتها الصاروخية



نفى رئيس المجلس الإعلامي للحكومة الإيرانية، إلياس هزرتي، تأكيدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإجراء مفاوضات مع طهران.قال هزرتي على التلفزيون الإيراني الرسمي: "لقد فشل العدو في تحقيق أي شيء، وعجز عن تقديم إجابات للرأي العام العالمي. يزعمون أنهم يصنعون السلام ويجرون مفاوضات، وقد أتيحت له تلك الفرصة يوم أمس. هذا محض افتراء. ترامب يكذب. لقد أشعل حربًا في خضم عملية التفاوض، ولن ينجح هذه المرة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب على صفحته في موقع "تروث سوشيال" يوم 23 مارس، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات بناءة بشأن إنهاء العمليات القتالية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه أوعز للبنتاغون بتأجيل الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.نفى رئيس مجلس الإعلام الحكومي في إيران، إلياس حضرتي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها تدمير القدرات الصاروخية والبرنامج النووي الإيراني.ونقل المكتب الصحفي للحكومة الإيرانية عن حضرتي قوله إن تصريحات الرئيس الأمريكي "كاذبة، ومضللة ومتناقضة، وهو ما انكشف للعالم"؛ وأضاف حضرتي: "كل مزاعمه بشأن تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية ليست صحيحة. فقد ادعى ترامب مرارًا أن جميع صواريخ إيران وقدراتها النووية السلمية قد دُمرت، وأنه لا توجد قواعد صاروخية، لكن في الحقيقة، كانت تُطلق مئات الصواريخ كل ليلة باتجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة".وأضاف حضرتي: "لقد اعتقد العدو أنه يستطيع إجبار إيران على الاستسلام ببضعة صواريخ أو طائرات مسيرة، وأن كل شيء سينتهي في ليلة أو ليلتين، لكن الشعب الإيراني يزداد قوة وتأثيرا على الساحة العالمية ".