إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء

أفادت تقارير إعلامية بأن إيران أبلغت باكستان عدم قدرتها على قبول خطة التسوية السلمية المكوّنة من 15 بنداً، والتي اقترحتها الولايات المتحدة في سياق المساعي الرامية لإنهاء العداء المستمر بين البلدين.وظهرت تفاصيل الخطة الأمريكية، التي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية، باعتبارها إطاراً محتملاً للخروج من دائرة نزاع امتدّ لنحو نصف قرن منذ عام 1979، عقب الحرب الأخيرة غير المسبوقة بين طهران وواشنطن.وتتضمن الخطة، وفق ما أوردته المصادر، رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم دعم أمريكي لتطوير برنامج نووي سلمي يركّز على إنتاج الكهرباء، إلى جانب إزالة التهديد بإعادة فرض العقوبات في حال الالتزام ببنود الاتفاق.كما تشمل البنود وقف البرنامج النووي الإيراني ضمن إطار محدد، والإبقاء على اليورانيوم المخصّب تحت إشراف دولي وقيود متفق عليها، مع بحث البرنامج الصاروخي في مرحلة لاحقة وفرض قيود على كميته ومداه.وتنص الخطة كذلك على حصر الاستخدامات النووية في الأهداف السلمية والدفاعية، وعدم توسيع قدرات التخصيب أو إنتاج مواد نووية بدرجة عسكرية داخل إيران، فضلاً عن تسليم المواد المخصّبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني محدد.ومن بين أبرز المقترحات أيضاً إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة أو تدميرها، مع اعتماد آليات رقابة وتحقق دولية وتنفيذ تدريجي للبرنامج مشروط بالالتزام الكامل بالاتفاق، إضافة إلى إقامة تفاهمات إقليمية وأمنية أوسع بين الأطراف.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن تجري محادثات مع من وصفهم بـ"الأشخاص المناسبين" في إيران، مؤكداً أن طهران وافقت على التخلي عن تطوير السلاح النووي، في وقت دخلت فيه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران يومها الخامس والعشرين دون مؤشرات واضحة على خفض التصعيد.