السيسي وبن سلمان يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الأمن العربي

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 22:49
      
أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي استهل الاتصال بتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.


وشدد السيسي على رفض وإدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على السعودية، باعتبارها انتهاكا مرفوضا لسيادة دولة عربية، مؤكدا ضرورة احترام سيادة كافة الدولة العربية ومقدرات شعوبها.


واستعرض السيسي ما تقوم به مصر من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد الإقليمي، مشددا سيادته على المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج، وأن الأمن القومي لكليهما كلٌّ لا يتجزأ.

كما ثمن السيسي الجهود التي تقوم بها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد الراهن.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأمير محمد بن سلمان ثمن موقف مصر الداعم والمساند للمملكة، مؤكدا على الروابط والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي، كما تم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين تعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي الاتصال في سياق التصعيد العسكري الإقليمي الذي اندلع منذ أواخر فيفري، مع إطلاق عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة ضد إيران، والتي ردت عليها إيران بهجمات صاروخية ومسيرة على أهداف في دول الخليج مستهدفة منشآت عسكرية واقتصادية مرتبطة بقواعد أمريكية أو مصالح غربية.

وشهدت السعودية هجمات مباشرة وصفتها الرياض بـ"الاعتداءات الإيرانية الصريحة"، مما أثار إدانات عربية ودولية واسعة، ودفع قادة الخليج إلى تنسيق استجابات دفاعية مشتركة.

وأجرت مصر سلسلة اتصالات مكثفة مع القادة العرب في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، والأردن منذ بداية التصعيد، مؤكدة رفضها لانتهاك السيادة العربية وتضامنها الكامل معها، مع التأكيد على أن أمن الخليج مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

