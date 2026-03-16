تعليق الرحلات بمطار دبي بعد هجوم استهدف خزانات الوقود

تسبب هجوم بطائرة مسيرة، فجر اليوم الإثنين، بحريق كبير في خزانات وقود، تابع لمطار دبي، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بصورة مؤقتة.وأظهرت لقطات مصورة، ألسنة كبيرة من اللهب تشتعل في خزانات وقود المطار، وعمودا كبيرا من الدخان الأسود في سماء دبي.ونشر المطار على حسابه بموقع إكس، تنبيها بشأن تعليق الرحلات بصورة مؤقتة، ودعوة المسافرين لعدم التوجه إلى المطار.وعاد حساب المطار للإشارة احتمالية عودة محدودة للرحلات، لكن كثيرا من الرحلات المجدولة اليوم جرى إلغاؤها بسبب الهجوم، وسيجري إبلاغ المسافرين بمواعيد بديلة أو خيارات أخرى لاستعادة حجوزاتهم.وهذا الهجوم هو الثالث على مطار دبي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، منذ بدء العدوان على إيران من قبل الولايات المتحدة والاحتلال.وسبق أن استهدف مبنيان للمطار بضربات مباشرة من طائرتين مسيرتين، ما تسبب في إصابات بين عدد من المسافرين، وأضرار كبيرة في الصالات.