برونزية للاعب المنتخب الوطني أحمد بوبكر في بطولة فرنسا الجامعية للكاراتي
تُوّج لاعب المنتخب الوطني التونسي للكاراتي ونادي الحرس الوطني، أحمد بوبكر، بالميدالية البرونزية في اختصاص الكوميتي وزن +84 كغ، خلال منافسات بطولة فرنسا الجامعية للأكابر التي أقيمت يومي 14 و15 مارس 2026 بمدينة بيزييه.
ويُعد بوبكر، الطالب المقيم بفرنسا، أصغر المتنافسين سنًا في وزنه ضمن فئة الآمال، حيث تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الذي يُخوّله المشاركة في بطولة العالم الجامعية المقررة بالبرازيل خلال شهر جوان المقبل.
ويأتي هذا التتويج ليُعزّز حصيلة اللاعب خلال سنة 2026، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في وزن +84 كغ ضمن منافسات Trophée du Morbihan، إضافة إلى إحرازه ذهبية الفرق مع نادي PLL Lorient في بطولة رابطة بريتاني، المؤهلة لبطولة فرنسا للفرق.
