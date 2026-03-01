اندلاع حريق في قاعدة عسكرية بأبوظبي فيها قوات فرنسية

تاس -

اندلع حريق نتيجة ضربة إيرانية بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية بأبوظبي فيها قوات فرنسية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.وأكدت الوكالة عدم وقوع إصابات.وصرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، كاثرين فوتران، أن القوات الفرنسية في القاعدة "في حالة تأهب قصوى نظراً للوضع المتغير كل ساعة".