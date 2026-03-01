الإمارات تغلق سفارتها في إيران - وزارة الخارجية

تاس -

أعلنت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها.وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: "أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها من الجهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة".وفي 28 فيفري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف برنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى تدمير القدرات البحرية الإيرانية، وبدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شرعتا في تنفذ عملية مشتركة للقضاء على ما وصفه بالتهديد الإيراني.ومن جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أميركية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.