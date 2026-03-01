مقتل 6 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية جراء ضربة إيرانية على الإمارات

تاس -

قتل 6 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جراء ضربة إيرانية على الإمارات يوم أمس السبت، وفقاً لما أكدته وكالة "تسنيم" الإيرانية.وبحسب الوكالة، أصيب أيضاً موظفان آخران في وكالة الاستخبارات المركزية نتيجة الضربة.ولم يعلق الجانب الأمريكي على هذه الأنباء بعد.وليلة الأحد أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن إيران نفذت ضربة استهدفت "مقر وكالة الاستخبارات المركزية" في دبي.