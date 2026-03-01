Babnet   Latest update 21:28 Tunis

مقتل 6 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية جراء ضربة إيرانية على الإمارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a4998e3b6fb9.49603556_qhljmnopkgfie.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 20:51
      
تاس - قتل 6 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جراء ضربة إيرانية على الإمارات يوم أمس السبت، وفقاً لما أكدته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، أصيب أيضاً موظفان آخران في وكالة الاستخبارات المركزية نتيجة الضربة.


ولم يعلق الجانب الأمريكي على هذه الأنباء بعد.


وليلة الأحد أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن إيران نفذت ضربة استهدفت "مقر وكالة الاستخبارات المركزية" في دبي.
