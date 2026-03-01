بدء المرحلة التاسعة من الضربات الجوابية ضد الأهداف الإسرائيلية والأمريكية

تاس -

أطلق الحرس الثوري الإيراني المرحلة التاسعة من عملية "الوعد الصادق- 4" رداً على العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران.ووفقًا لبيان الحرس الثوري، تستهدف الضربات جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.