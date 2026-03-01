ترامب يجري محادثات هاتفية مع قادة البحرين وإسرائيل والإمارات

تاس -

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة البحرين وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.وكتبت ليفيت عبر منصة "إكس": "أجرى الرئيس ترامب اليوم محادثات مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة".وفي 28 فيفري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف برنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى تدمير القدرات البحرية الإيرانية، وبدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على ما وصفه بالتهديد الإيراني.ومن جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.