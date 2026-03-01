استهداف ناطحة سحاب سكنية في دبي بطائرة مسيّرة

وكالات -

أفادت قناة العربية بأن طائرة مسيّرة إيرانية استهدفت ناطحة سحاب سكنية في منطقةبـدبي.وبحسب اللقطات المتداولة، لحقت أضرار مادية بالمبنى، فيما سقطت شظايا الطائرة المسيّرة داخل إحدى الشقق السكنية.ولم ترد إلى حدود الساعة معطيات رسمية تفيد بوقوع إصابات بشرية، في حين لم يصدر بيان فوري عن الجهات المختصة بشأن تفاصيل الحادث أو طبيعته.ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاستهدافات لتشمل منشآت ومناطق مدنية.