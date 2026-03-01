Babnet   Latest update 18:02 Tunis

ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في التحدث معي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a4697adacfc8.63511640_lhpgifjnqoemk.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 17:25
      
وكالات - قال Donald Trump، اليوم الأحد، إن القيادة الجديدة في إيران ترغب في التحدث معه، مؤكداً أنه يعتزم القيام بذلك.

وفي مكالمة هاتفية من ناديه Mar-a-Lago قبيل الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، صرّح ترامب لمجلة The Atlantic: “إنهم يريدون التحدث، وقد وافقتُ على التحدث، لذا سأتحدث إليهم. كان ينبغي عليهم فعل ذلك في وقت أقرب”.


وعند سؤاله عما إذا كانت المحادثات ستتم اليوم أو غداً، قال: “لا أستطيع إخباركم بذلك”، مشيراً إلى أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة “لم يعودوا على قيد الحياة”.


دعوة للانتفاض

وكان ترامب قد نشر، صباح السبت، مقطع فيديو دعا فيه الشعب الإيراني إلى “الانتفاض ضد النظام الحالي بمجرد انتهاء حملة القصف”، قائلاً: “الآن لديكم رئيس يمنحكم ما تريدون… الآن هو الوقت المناسب للسيطرة على مصيركم”.

وعند سؤاله عما إذا كان مستعداً لتمديد القصف الأمريكي لدعم “انتفاضة شعبية” محتملة، لم يقدم إجابة حاسمة، مكتفياً بالقول إنه سيقيّم الموقف في حينه.

خسائر أمريكية

وبعد المقابلة بوقت قصير، أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في العملية الجارية، في أول خسائر معلنة للولايات المتحدة ضمن هذه المواجهة.

الاقتصاد وأسعار النفط

وفي سياق آخر، قال ترامب إنه لا يتوقع أن يؤثر الهجوم على جهود الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي “في أفضل حالاته”، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن تأثير التطورات على أسواق النفط سيكون أقل حدة مما توقعه بعض المحللين، مضيفاً: “كان من الممكن أن تكون هناك زيادة هائلة في الأسعار لو سارت الأمور بشكل خاطئ”.
