واشنطن لا تخطط لعملية برية واسعة النطاق في إيران - رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

تاس -

صرح رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخطط لعملية برية واسعة النطاق في إيران.وأشار في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" إلى أن العمليات القتالية الرئيسية ستجري في البحر والجو.وأكد كوتون: "من الواضح أن أحد مخاطر مثل هذه الحملة هو احتمال إسقاط طائرة، ولن يتخلى الرئيس أبدًا عن قائد طائرة في محنة. لذلك، لدينا بلا شك قوات بحث وإنقاذ في المنطقة على أهبة الاستعداد لإجلاء أي قائد سقطت طائرته، من الأراضي الإيرانية. ولكن، باستثناء مثل هذه الظروف، لا يخطط الرئيس لنشر أي قوات برية واسعة النطاق في إيران".وفي 28 فيفري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف برنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى تدمير القدرات البحرية الإيرانية، وبدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شرعتا في تنفذ عملية مشتركة للقضاء على ما وصفه بالتهديد الإيراني.ومن جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أميركية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.