Babnet   Latest update 16:20 Tunis

اندلاع حريق في قاعدة عسكرية بأبوظبي إثر هجوم صاروخي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a458ccc5f988.44121268_ohmkgnqjefpli.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 16:16 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تاس - صدت أنظمة الدفاع الجوي هجوماً شنته طائرتان إيرانيتان مسيرتان على مستودع في قاعدة "السلام" البحرية بأبوظبي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية.

ووفقا للوزارة، فإن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في حاويتين تحتويان على مواد بناء، ولم تقع إصابات".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324523

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 مارس 2026 | 11 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:50
05:24
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-10
20°-11
19°-12
21°-13
17°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>