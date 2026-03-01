اندلاع حريق في قاعدة عسكرية بأبوظبي إثر هجوم صاروخي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a458ccc5f988.44121268_ohmkgnqjefpli.jpg>

تاس - صدت أنظمة الدفاع الجوي هجوماً شنته طائرتان إيرانيتان مسيرتان على مستودع في قاعدة "السلام" البحرية بأبوظبي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية.



ووفقا للوزارة، فإن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في حاويتين تحتويان على مواد بناء، ولم تقع إصابات".