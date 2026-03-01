مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين خلال عملية ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتلوإصابةخلال عملية عسكرية ضد إيران.ولم تكشف القيادة المركزية، في بيانها، عن تفاصيل إضافية تتعلق بموقع العملية أو طبيعة الاشتباكات التي أدت إلى سقوط الضحايا، كما لم يتم الإعلان عن هويات الجنود.ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، وسط تبادل للضربات بين القوات الأمريكية وإيران، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها الإقليمية.