مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين خلال عملية ضد إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية عسكرية ضد إيران.
ولم تكشف القيادة المركزية، في بيانها، عن تفاصيل إضافية تتعلق بموقع العملية أو طبيعة الاشتباكات التي أدت إلى سقوط الضحايا، كما لم يتم الإعلان عن هويات الجنود.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، وسط تبادل للضربات بين القوات الأمريكية وإيران، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها الإقليمية.
ولم تكشف القيادة المركزية، في بيانها، عن تفاصيل إضافية تتعلق بموقع العملية أو طبيعة الاشتباكات التي أدت إلى سقوط الضحايا، كما لم يتم الإعلان عن هويات الجنود.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، وسط تبادل للضربات بين القوات الأمريكية وإيران، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها الإقليمية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324522