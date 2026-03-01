وزارة النقل الروسية تؤكد وجود 32 سفينة روسية في منطقة النزاع بالشرق الأوسط

تاس -

أفادت وزارة النقل الروسية بوجود 32 سفينة ترفع العلم الروسي في منطقة النزاع بالشرق الأوسط.وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر "تلغرام": "في ظل تصاعد حدة النزاع في الشرق الأوسط، حرصت وزارة النقل الروسية، بالتعاون مع الأسطول الروسي للبحرية، على تلقي معلومات فورية حول السفن التي ترفع العلم الروسي والمتواجدة حالياً في منطقة النزاع، والبالغ عددها 32 سفينة".وأشارت الوزارة إلى أنه تم تزويد جميع السفن بمعلومات وتوصيات عملية حول كيفية الاستجابة للوضع الراهن عبر قنوات الاتصالات الفضائية.وفي 28 فيفري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، تستهدف برنامجها النووي والصاروخي، إضافة إلى تدمير القدرات البحرية الإيرانية، وبدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل شرعتا في تنفذ عملية مشتركة للقضاء على ما وصفه بالتهديد الإيراني.ومن جانبه أعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية رد واسعة شملت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، كما أفادت تقارير إعلامية باستهداف قواعد أميركية في البحرين والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.