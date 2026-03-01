Babnet   Latest update 16:20 Tunis

الإمارات تؤكد احتفاظها بحق الرد على استهداف قاعدة عسكرية في أبوظبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a4524a4f9644.68663140_gnfmheqploijk.jpg>
Publié le Dimanche 01 Mars 2026 - 15:50
      
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية احتفاظها بحق الرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "السلام" العسكرية في أبوظبي، وأسفر عن اندلاع حريق داخل المنشأة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها “تدين بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري”، معتبرة إياه “عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي”.


وأكدت أن الدولة تحتفظ “بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.


ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط تحذيرات من اتساع دائرة المواجهات واستهداف منشآت حيوية.
.

