الإمارات تؤكد احتفاظها بحق الرد على استهداف قاعدة عسكرية في أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية احتفاظها بحق الرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدةالعسكرية في، وأسفر عن اندلاع حريق داخل المنشأة.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها “تدين بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري”، معتبرة إياه “عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي”.وأكدت أن الدولة تحتفظ “بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها”، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط تحذيرات من اتساع دائرة المواجهات واستهداف منشآت حيوية.