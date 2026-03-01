9 قتلى و23 مصاباً و20 مفقوداً في بيت شيمش إثر هجوم صاروخي إيراني
أفادت خدمات الإسعاف في إسرائيل بمقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين، إضافة إلى تسجيل 20 مفقوداً، جراء ضربة صاروخية إيرانية استهدفت مدينة بيت شيمش قرب القدس.
ووفق المعطيات الأولية، فإن بين المصابين شخصين في حالة خطيرة، و3 في حالة متوسطة، و18 إصابتهم طفيفة، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
أكبر دفعة صاروخية منذ بداية الحربوفي سياق متصل، أعلنت إيران إطلاق 38 صاروخاً باتجاه إسرائيل، في ما وُصف بأنه أكبر هجوم صاروخي منذ اندلاع المواجهة الحالية.
انتشال جثث المستوطنين في مستوطنة "بيت شيمش" فيما انقطع الاتصال مع 20 شخصاً تحت الأنقاض.— Amel A. (@AmelA7381522387) March 1, 2026
هناك اخبار عن 6 قتلى pic.twitter.com/as5rwh8oQf
