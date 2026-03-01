9 قتلى و23 مصاباً و20 مفقوداً في بيت شيمش إثر هجوم صاروخي إيراني

أكبر دفعة صاروخية منذ بداية الحرب



انتشال جثث المستوطنين في مستوطنة "بيت شيمش" فيما انقطع الاتصال مع 20 شخصاً تحت الأنقاض.

أفادت خدمات الإسعاف في إسرائيل بمقتلوإصابة، إضافة إلى تسجيل، جراء ضربة صاروخية إيرانية استهدفت مدينةقربووفق المعطيات الأولية، فإن بين المصابين، و، و، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وفي سياق متصل، أعلنت إيران إطلاقباتجاه إسرائيل، في ما وُصف بأنه أكبر هجوم صاروخي منذ اندلاع المواجهة الحالية.