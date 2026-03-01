الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقل عنه مكتبه الإعلامي، تنفيذ هجوم بأربعة صواريخ باليستية استهدف حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكيةولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أو تنفي وقوع الهجوم أو تحدد حجم الأضرار المحتملة.ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، وسط تبادل للتهديدات والضربات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الممرات البحرية الاستراتيجية.ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة المعطيات الواردة في بيان الحرس الثوري أو تحديد الموقع الدقيق للحاملة لحظة الإعلان عن الاستهداف.