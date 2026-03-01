Babnet   Latest update 15:30 Tunis

الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44a850a5958.76736109_hpnfojelgiqkm.jpg>
U.S. Navy photo /Picryl
Publié le Dimanche 01 Mars 2026
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقل عنه مكتبه الإعلامي، تنفيذ هجوم بأربعة صواريخ باليستية استهدف حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية USS Abraham Lincoln.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أو تنفي وقوع الهجوم أو تحدد حجم الأضرار المحتملة.


ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، وسط تبادل للتهديدات والضربات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الممرات البحرية الاستراتيجية.


ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة المعطيات الواردة في بيان الحرس الثوري أو تحديد الموقع الدقيق للحاملة لحظة الإعلان عن الاستهداف.
