ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي خلال 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e8f12a89a92.84982211_qpjogeifhmlkn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 06:55 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أظهر رد حكومي ألماني على استجواب برلماني أن السلطات سحبت حق الإقامة من 8232 أجنبيا خلال سنة 2025، مقابل 9277 حالة في سنة 2024، ما يمثل تراجعا في عدد القرارات الصادرة.

ووفق المعطيات الرسمية، تصدّر مواطنو جورجيا قائمة الحالات المسجّلة بـ671 حالة، تلتهم ألبانيا بـ661 حالة، ثم تركيا بـ618 حالة.


وكانت الدول الثلاث نفسها قد تصدّرت القائمة في سنة 2024، مع تسجيل أعلى عدد من الحالات آنذاك في صفوف المواطنين الألبان بـ923 حالة.


ويُعدّ قرار سحب حق الإقامة إجراءً وقائيا يُتخذ لأسباب أمنية، ويُلزم الشخص المعني بمغادرة الأراضي الألمانية. غير أن تنفيذ الترحيل الفعلي لا يتم إلا بعد صدور قرار رسمي بالإبعاد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
