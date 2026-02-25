ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي خلال 2025

أظهر رد حكومي ألماني على استجواب برلماني أن السلطات سحبت حق الإقامة منخلال سنة، مقابلفي سنة، ما يمثل تراجعا في عدد القرارات الصادرة.ووفق المعطيات الرسمية، تصدّر مواطنوقائمة الحالات المسجّلة بـ، تلتهمبـ، ثمبـوكانت الدول الثلاث نفسها قد تصدّرت القائمة في سنة، مع تسجيل أعلى عدد من الحالات آنذاك في صفوف المواطنين الألبان بـويُعدّ قرار سحب حق الإقامة إجراءً وقائيا يُتخذ لأسباب أمنية، ويُلزم الشخص المعني بمغادرة الأراضي الألمانية. غير أن تنفيذ الترحيل الفعلي لا يتم إلا بعد صدور قرار رسمي بالإبعاد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.