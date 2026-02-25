Babnet   Latest update 06:22 Tunis

ترامب: صواريخ إيران الباليستية قادرة على الوصول إلى أوروبا وأمريكا

Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 06:22
      
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني في جوان الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".

وأكد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، التزام سياسة أمريكية تاريخية بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من صواريخها الباليستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، ووصف النظام الإيراني بـ"راعي الإرهاب الأول" الذي قتل ملايين عبر وكلائه منذ 47 عاما.


وشدد على دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين الذين قتل "32 ألفا منهم"، وقال: خلال المظاهرات الأخيرة في إيران منعنا الكثير من عمليات الإعدام. محذرا طهران من إعادة بناء برنامجها النووي، وقال إن إيران تريد صفقة لكنها ترفض الإعلان عن التخلي عن السلاح النووي، مؤكدا تفضيله للحل الدبلوماسي مع جاهزية عسكرية كاملة.


وكان ترامب، قال قبيل خطاب الاتحاد إن إيران "ترغب في إبرام اتفاق لتجنب ضربة عسكرية أمريكية أكثر مني"، لكنها لم تعلن صراحة استعدادها للتنازل عن تطوير أسلحة نووية.

جاء التصريح خلال غداء مع مذيعين ومراسلين قبل بدء الخطاب أمام الكونغرس، وكان معظمه غير مسجل، في سياق تصعيد التوترات مع طهران وسط تعزيز الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة.
