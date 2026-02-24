Babnet   Latest update 07:37 Tunis

بريطانيا.. الإفراج عن السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة بعد اعتقاله بإطار قضية إبستين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699d3966a35138.39039739_oijhklgpqfmne.jpg>
السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون
Publié le Mardi 24 Février 2026
      
أعلنت الشرطة البريطانية إطلاق سراح بيتر ماندلسون، السفير السابق لبريطانيا لدى واشنطن، بكفالة بعد توقيفه أمس للاشتباه في إساءة استخدام السلطة وتسريب معلومات حساسة إلى جيفري إبستين.

وكان ماندلسون (72 عاما) شغل المنصب في نهاية 2024 قبل إقالته في سبتمبر 2025 بسبب علاقته بإبستين، الملياردير المدان بجرائم جنسية، وسط تحقيق يشمل أيضا الأمير السابق أندرو، شقيق ملك بريطانيا.


وأثار الأمر أزمة في حزب العمال، مع استقالة رئيس مكتب رئيس الوزراء مورغان ماكسويني، وتعهدت حكومة كير ستارمر بنشر الوثائق ذات الصلة.
الأمير أندرو يغادر مركز الشرطة في المملكة المتحدة...


واعتُقل الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، في 18 فيفري من قبل شرطة مقاطعة التايمز فالي في نورفولك، للاشتباه في "إساءة استغلال المنصب العام" أثناء عمله مبعوثا تجاريا بريطانيا (2001-2011).

وقد سمح الملك تشارلز للشرطة بالاطلاع على وثائق سرية من قصر أندرو السابق بعد نشر ملايين صفحات من ملفات إبستين من وزارة العدل الأمريكية، كاشفة عن مشاركة معلومات حكومية حساسة مع جيفري إبستين رغم إدانته الجنسية.​​

وقد أطلق سراحه بعد 11 ساعة استجواب، مع تفتيش منزله يوم 19 فيفري وأعرب تشارلز عن "قلقه البالغ" مؤكدا أن "القانون يأخذ مجراه"، في أول اعتقال تاريخي لعضو بارز من العائلة المالكة الحديثة، وسط دراسة استبعاده من خط الخلافة.

