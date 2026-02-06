Babnet   Latest update 22:42 Tunis

المفوضية الأوروبية توجه اتهاما لمنصة "تيك توك"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698660649ea231.25154207_kfnopqgilejhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 22:42 قراءة: 1 د, 10 ث
      
وكالات - وجهت المفوضية الأوروبية إلى منصة "تيك توك" تهمة انتهاك قواعد الاتحاد المتعلقة بالمحتوى عبر الإنترنت بسبب ما وصفته هيئة تنظيم الاتصالات في التكتل بأنه خصائص مسببة للإدمان.

وطلبت المفوضية من المنصة تغيير التصميم وإلا ستواجه غرامة تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي إيرادات شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق على مستوى العالم.


وتركز تهم هيئة الرقابة الأوروبية على تصميم "تيك توك" الذي يسبب الإدمان والذي يتضمن ميزات مثل التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات الفورية ونظام التوصيات المخصص للغاية حسب تفضيلات كل مستخدم.


وحددت المفوضية تهمها بعد تحقيق استمر عاما كاملا بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الإلكترونية الكبيرة ببذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى الضار وغير القانوني.

وضربت المفوضية التي تعمل على إنفاذ قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، مثلا على الخصائص التي تسبب الإدمان بإنتاج المنصة محتوى جديدا لمكافأة المستخدمين باستمرار، مما يغذي الرغبة في الاستمرار في التنقل بين المقاطع وتحويل عقول المستخدمين إلى وضع يستسلمون فيه للمحتوى الذي يقدمه التطبيق.

من جهتها، انتقدت "تيك توك" التي تعتمد خوارزميتها على فهم اهتمامات المستخدمين وكانت عاملا أساسيا في النجاح العالمي لتطبيق التواصل الاجتماعي، التهم الموجهة إليها من المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم "تيك توك" "تقدم النتائج الأولية للمفوضية صورة خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة عن منصتنا، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج".

وتسلط هذه الخطوة التنظيمية الضوء على حملة الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الحملة التي أثارت انتقادات من الحكومة الأمريكية بشأن الرقابة وأدت إلى تهديدات بفرض رسوم جمركية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323269

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
17°-11
19°-8
16°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>