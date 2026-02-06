المفوضية الأوروبية توجه اتهاما لمنصة "تيك توك"

وكالات -

وطلبت المفوضية من المنصة تغيير التصميم وإلا ستواجه غرامة تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي إيرادات شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق على مستوى العالم.وتركز تهم هيئة الرقابة الأوروبية على تصميم "تيك توك" الذي يسبب الإدمان والذي يتضمن ميزات مثل التصفح اللانهائي والتشغيل التلقائي والإشعارات الفورية ونظام التوصيات المخصص للغاية حسب تفضيلات كل مستخدم.وحددت المفوضية تهمها بعد تحقيق استمر عاما كاملا بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم المنصات الإلكترونية الكبيرة ببذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى الضار وغير القانوني.وضربت المفوضية التي تعمل على إنفاذ قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، مثلا على الخصائص التي تسبب الإدمان بإنتاج المنصة محتوى جديدا لمكافأة المستخدمين باستمرار، مما يغذي الرغبة في الاستمرار في التنقل بين المقاطع وتحويل عقول المستخدمين إلى وضع يستسلمون فيه للمحتوى الذي يقدمه التطبيق.من جهتها، انتقدت "تيك توك" التي تعتمد خوارزميتها على فهم اهتمامات المستخدمين وكانت عاملا أساسيا في النجاح العالمي لتطبيق التواصل الاجتماعي، التهم الموجهة إليها من المفوضية الأوروبية.وقال متحدث باسم "تيك توك" "تقدم النتائج الأولية للمفوضية صورة خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة عن منصتنا، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج".وتسلط هذه الخطوة التنظيمية الضوء على حملة الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الحملة التي أثارت انتقادات من الحكومة الأمريكية بشأن الرقابة وأدت إلى تهديدات بفرض رسوم جمركية.