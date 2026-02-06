Babnet   Latest update 22:42 Tunis

"رويترز": طهران ترفض طلب واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات مسقط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6986601c8a1ac9.07378110_klpihfjmngqeo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 22:41 قراءة: 1 د, 0 ث
      
ذكرت "رويترز" نقلا عن دبلوماسي إقليمي أن طهران رفضت دعوات واشنطن لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة مستوى التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة الملف.

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن الدبلوماسي الإقليمي أنه خلال المحادثات التي انعقدت في سلطنة عمان اليوم الجمعة أبدت طهران استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.


وأضاف الدبلوماسي أن "طهران تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين بدأوا يتفهمون موقف إيران من التخصيب، وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".


وتابع أن "القدرات الصاروخية الإيرانية لم تناقش خلال مفاوضات مسقط".

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف الحوار، موضحا أن مفاوضات مسقط كانت بداية جيدة وتم نقل وجهة نظر طهران.

وأشار عراقجي إلى أن "انعدام الثقة يمثل تحديا خطيرا للمفاوضات، ويجب التغلب على ذلك وقد عقد نقاش جيد اليوم، وتقرر الاستمرار"، لافتا إلى أن "الشرط الأساسي لأي حوار هو الامتناع عن التهديدات والضغوط".

وتأتي مفاوضات مسقط بعد ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وطلبت من طهران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة خطر التعرض لهجوم.

كما حذر مسؤولون إيرانيون من رد حاسم على أي عمل عسكري مع إظهار انفتاحهم على الحوار الدبلوماسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323268

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
17°-11
19°-8
16°-10
17°-9
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>