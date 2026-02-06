"رويترز": طهران ترفض طلب واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم خلال محادثات مسقط

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن الدبلوماسي الإقليمي أنه خلال المحادثات التي انعقدت في سلطنة عمان اليوم الجمعة أبدت طهران استعدادها لمناقشة "مستوى ونقاء" التخصيب أو تشكيل تحالف إقليمي لإدارة هذا الملف.وأضاف الدبلوماسي أن "طهران تعتقد أن المفاوضين الأمريكيين بدأوا يتفهمون موقف إيران من التخصيب، وأبدوا مرونة تجاه مطالب طهران".وتابع أن "القدرات الصاروخية الإيرانية لم تناقش خلال مفاوضات مسقط".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف الحوار، موضحا أن مفاوضات مسقط كانت بداية جيدة وتم نقل وجهة نظر طهران.وأشار عراقجي إلى أن "انعدام الثقة يمثل تحديا خطيرا للمفاوضات، ويجب التغلب على ذلك وقد عقد نقاش جيد اليوم، وتقرر الاستمرار"، لافتا إلى أن "الشرط الأساسي لأي حوار هو الامتناع عن التهديدات والضغوط".وتأتي مفاوضات مسقط بعد ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وطلبت من طهران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة خطر التعرض لهجوم.كما حذر مسؤولون إيرانيون من رد حاسم على أي عمل عسكري مع إظهار انفتاحهم على الحوار الدبلوماسي.