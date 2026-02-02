اعتبر رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر تخلي أوروبا عن الطاقة النووية أنه "حماقة القرن".وأضاف أن الدول الأوروبية تحاول الآن تصحيح ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحل للمشكلة لا يزال بعيدا.وأوضح: "لقد اتخذنا خيارا عقائديا، لكن الأسوأ هو أننا في أوروبا ما زلنا نتخذ قرارات تستند إلى عقائد. ما زال في السياسة الأوروبية غياب لحيادية تكنولوجية".في أكتوبر عام 2025، تم في ألمانيا تم هدم أبراج تبريد محطة "غوندرممنغن" النووية السابقة، الأقوى في البلاد، عن طريق التفجير. ومثل هذا الحدث نهاية عصر الطاقة النووية في ألمانيا وبداية التحول إلى مصادر طاقة جديدة، حيث تخلت ألمانيا تماما عن الطاقة النووية وأغلقت جميع محطاتها النووية.