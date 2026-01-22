Babnet   Latest update 07:38 Tunis

"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تعتزم تغيير النظام في كوبا

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 06:21
      
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تجنيد أشخاص مقربين من الحكومة الكوبية للإطاحة بالحكومة بحلول نهاية عام 2026.

وذكرت الصحيفة: "تشجعت الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتسعى إدارة ترامب إلى تجنيد شخصيات مقربة من الحكومة الكوبية يمكنها المساعدة في إسقاط النظام الشيوعي بحلول نهاية العام، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على الأمر".


وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل جانفي أن نصف الكرة الغربي منطقة مصالح واشنطن. وقبل ذلك، حث الرئيس دونالد ترامب على الالتزام بمبدأ مونرو، الذي ينص على أن القارة الأمريكية منطقة محظورة على أي تدخل من قوى أخرى.


وعقب العملية العسكرية في فنزويلا، وجه ترامب تهديدات ضد كوبا، مهددا أيضا بمنع هافانا من الحصول على النفط من فنزويلا كتعويض عن الخدمات الأمنية.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322314

