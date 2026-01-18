Babnet   Latest update 17:26 Tunis

ألمانيا تسحب قوات تابعة لها من غرينلاند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d076646a723.76868049_jmflekgqiponh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 17:15
      
وكالات - أعلنت ألمانيا أن فريق الاستطلاع التابع للجيش الألماني سيبدأ اليوم الأحد انسحابه من جزيرة غرينلاند.



وأكد متحدث باسم قيادة عمليات الجيش أن 15 جنديا سيغادرون الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي على متن طائرة مدنية متجهة إلى كوبنهاغن.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أفادت في وقت سابق بهذا التطور. ووصل الفريق العسكري الألماني إلى عاصمة غرينلاند نوك مساء الجمعة الماضية، في إطار مهمة استطلاعية لتقييم ظروف التدريبات العسكرية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات إن الفريق "أنجز مهمته"، مشيرا إلى أن نتائج الاستطلاع سيتم تقييمها خلال الأيام المقبلة، دون توضيح مدة الإقامة التي كانت مقررة في الجزيرة.

ويأتي الانسحاب في ظل تصاعد التوتر حول غرينلاند، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية خاصة على ثماني دول مشاركة في مهمة الاستطلاع وجدد مطالبته بضم الجزيرة التابعة للدنمارك إلى الولايات المتحدة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية تتعلق بالصين وروسيا.

كما انتقد ترامب بشدة مشاركة ألمانيا ودول أوروبية أخرى في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في المهمة الاستطلاعية بناء على دعوة من الدنمارك، معتبرا وجود جنود الحلف في غرينلاند بمثابة "وضع خطير للغاية" يهدد الأمن العالمي.

وكانت عدة دول أعضاء في الناتو من بينها ألمانيا وفرنسا قد أرسلت قوات محدودة إلى الجزيرة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة القطبية وبحث إمكانية مساهمة الحلف في حمايتها بشكل مشترك. وعلى خلاف الموقف الأمريكي ترى الدول الأوروبية أن غرينلاند لا تحتاج إلى سيطرة أمريكية لضمان أمن القطب الشمالي وأن الناتو قادر على إدارة هذه المهمة بصورة جماعية.
