نائب دنماركي يهاجم مسؤولا بالبيت الأبيض مقرّبا من ترامب على خلفية تصريحات حول غرينلاند

Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 20:32
      
أثار نائب في البرلمان الدنماركي جدلا واسعا بعد هجومه الحاد على مسؤول في البيت الأبيض مقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك إثر تصريحات اعتبرها مهينة للدنمارك ومشكّكة في سيادتها على غرينلاند.

وجاءت الحادثة عقب تصريحات أدلى بها ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، لقناة Fox News، قال فيها إن الدنمارك "دولة صغيرة ذات اقتصاد صغير وجيش صغير"، معتبرا أنها غير قادرة على الدفاع عن غرينلاند أو تطويرها، ومشددا على أن "السيطرة الإقليمية، وفق مفاهيم القانون منذ 500 عام، تستوجب القدرة على الدفاع والإعمار"، على حد تعبيره.


وأضاف ميلر أن الدنمارك "فشلت في هذه الاختبارات"، في سياق تبريره لوجوب استحواذ الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية ذات الحكم الذاتي.


ردّ دنماركي حاد وتشبيه صادم

وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة MS NOW، عُرضت تصريحات ميلر على النائب الدنماركي راسموس جارلوف، الذي ردّ بلهجة شديدة، مشبّها منطق المسؤول الأمريكي بـ"عقلية المعتدي الجنسي"، قائلا:
"أنت لا تستطيع الدفاع عن نفسك، لذا سآخذك.. هذا هو بالضبط ما يقوله".

كما رفض جارلوف تأويل ميلر للقانون الدولي، مؤكدا أن الولايات المتحدة اعترفت تاريخيا بسيادة الدنمارك على غرينلاند عبر عدة معاهدات، من بينها اتفاقية موقعة سنة 1917.

وحذّر النائب الدنماركي من أن هذا الخطاب يهدد الثقة بين الحلفاء، قائلا إن "قيمة التحالفات تصبح بلا معنى إذا لم يعد بالإمكان الوثوق بوعود الشركاء"، مشددا على أن تماسك التحالفات هو ما ضمن الأمن المشترك لعقود.

تنصّل القناة وتصاعد التوتر

وقبيل الانتقال إلى فاصل إعلاني، سارعت مذيعة القناة إلى النأي بالشبكة عن لغة الضيف، معتبرة أن التشبيه "قاس للغاية"، وقدّمت اعتذارا للمشاهدين، مع تأكيدها احترام حق الضيف في التعبير عن رأيه.

ويأتي هذا السجال الإعلامي في سياق تصعيد متواصل بشأن غرينلاند، حيث جدّد ترامب في الأيام الأخيرة تلميحاته إلى وجود "حق قانوني واستراتيجي" لواشنطن في السيطرة على الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي لكنه يخضع للسيادة الدنماركية منذ سنة 1814.

احتجاجات واسعة في غرينلاند والدنمارك

ميدانيا، انتقلت التوترات إلى شوارع غرينلاند، إذ خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة نوك رافعين الأعلام ولافتات كتب عليها "غرينلاند ليست للبيع"، في ما وصفه المنظمون بأكبر احتجاج تشهده الجزيرة.

وبلغت التحركات ذروتها قرب القنصلية الأمريكية، تزامنا مع تقارير تفيد بأن ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات قادمة من ثماني دول أوروبية، من بينها المملكة المتحدة، بسبب موقفها الرافض للمطالب الأمريكية بشأن غرينلاند.

وشارك رئيس وزراء غرينلاند جينس فريدريك نيلسن في الاحتجاجات، كما نُظّمت مسيرات تضامنية في الدنمارك، خاصة في كوبنهاغن، إضافة إلى تحركات مماثلة في إقليم نونافوت الكندي.

وتواصل غرينلاند، رغم موقعها الاستراتيجي الغني بالمعادن وأهميتها في القطب الشمالي، رفض أي مساس بوضعها القانوني أو سيادتها، في مقابل إصرار أمريكي متجدد يضع العلاقات عبر الأطلسي أمام اختبار حساس.
